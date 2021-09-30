София, , 13:38 — REGNUM Министр экологии Болгарии Асен Личев объявил о намерении обратиться в прокуратуру страны для проведения расследования обстоятельств аварии сухогруза VERA SU у берегов Каменного Берега (Добричская область Болгарии). Об этом сообщает БТВ.

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По словам Личева, в районе Каменного Берега сложились «сразу две кризисные ситуации»: экологическая и административная».

«Представители регионального отделения Морской администрации Болгарии допустили халатность, разрешив VERA SU, груженному сыпучими азотными удобрениями, проходить по данному фарватеру Черного моря, — сообщил, в частности, он журналистам. — Европейское законодательство ограничивает транспортировку нефасованного карбамида водным путем. В Морской администрации понадеялись на удачный проход VERA SU, и в итоге допустили ошибку».

Министр пообещал, что уже в ближайшее время в отношении действий МА будет проведена специальная прокурорская проверка.

Как передавало ИА REGNUM, турецкий сухогруз VERA SU, шедший под панамским флагом и доставлявший 3300 тонн карбамида с Украины в Варну, сел на мель у Каменного Берега 20 сентября. Судно получило пробоины, в результате чего в Черное море попало несколько тонн химикатов. Из-за неблагоприятных погодных условий спасательные работы в регионе отложены.