Афины , 30 сентября, 2021, 13:46 — ИА Регнум. Решение о том, проводить ли парад 28 октября на национальный праздник Греции — День Охи — не будет единым для всей страны и будет зависеть от эпидемиологической картины в каждой области. Об этом заявил министр развития и инвестиций страны Адонис Георгиадис 29 сентября, выступая на SKAI TV.

Дарья Юдкевич ИА REGNUM Салоники

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«Салоники становятся «красными». Любые решения, принятые в отношении парадов в районах, которые являются «красными», будут применяться и к Салоникам», — сказал он, имея в виду значительный рост заражаемости коронавирусом.

Министр призвал жителей Салоник в ближайшее время пройти вакцинацию, заявив, что в городе только 53 процента вакцинированных — это регион с самым низким процентом вакцинации в Греции и Европе.

День Охи (День Нет) — государственный праздник Греции, широко отмечаемый в стране. Праздник установлен в память о событии 28 октября 1940 года, когда греческий премьер-министр Янис Метаксас отклонил ультиматум, направленный фашистской Италией правительству Греции. От Греции требовалось позволить итальянским войскам войти на территорию Греции и занять «стратегические позиции» (порты, аэродромы и пр.), в случае отказа Афинам угрожали войной. Греция ответила одним словом: «Нет». Отказ выполнить требования Италии ознаменовал вступление Греции во Вторую мировую войну.