Сеул, 30 сентября, 2021, 13:29 — ИА Регнум. Правительство Южной Кореи планирует начать выплаты компенсаций владельцам малого бизнеса в октябре текущего года. Об этом сообщает KBS со ссылкой на заявление вице-премьера, министр стратегии и финансов страны Хон Нам Ги.

Kenny J Lee Южная Корея

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Данное заявление он сделал 30 сентября в ходе экономического совещания в Сеуле.

Комментируя текущую экономическую ситуацию, министр финансов отметил, что последствия четвёртой волны коронавируса и сбои в глобальной цепочке поставок сказываются на деятельности предприятий.

Однако он акцентировал внимание на том, что среднесуточный объём экспорта и темпы его роста остаются стабильными, а объём операций по банковским картам в августе и сентябре увеличился на 7−8%.

Тем не менее Хон Нам Ги подчеркнул особую значимость четвёртого квартала для экономики страны, поскольку в данный период правительство планирует предпринять ряд мер по смягчению экономического удара по владельцам малого бизнеса, уязвимым группам и малодоходных предприятий, сосредоточиться на восстановлении общественного благосостояния, а также эффективном исполнении бюджета и стимулировании частных инвестиций.

Кроме того, власти страны намерены реализовать меры государственной поддержки занятости пожилых людей, помощи женщинам среднего возраста, находящимся в поисках работы, а также меры по улучшению условий труда и укреплению сети социальной защиты трудящихся.