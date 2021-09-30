Москва, 30 сентября, 2021, 13:34 — ИА Регнум. Память о создании Сурского оборонительного рубежа это, в первую очередь, нравственная задача. Об этом 30 сентября заявил депутат Госдумы России Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») во время научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Депутат Госдумы России Анатолий Аксаков во время научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM

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По мнению парламентария, отсутствие памяти о прошлом ведет к негативным последствиям, как для общества, так и для страны.

«Вспомните 90-е годы: «как у них хорошо и как у нас плохо». Это уничижительное отношение к сами себе, это надо преодолевать с помощью в том числе таких действий, которые Чувашия сейчас осуществляет», — сказал Аксаков.