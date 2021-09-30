Ростов-на-Дону, 30 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Несмотря на некоторый рост числа желающих принять участие в прививочной кампании от COVID-19, темпы вакцинации в Ростовской области остаются недостаточными. Это следует из данных, опубликованных 30 сентября.

Цитата из к/ф «Кавказская пленница, или новые приключения Шурика». реж. Леонид Гайдай. 1966. СССР Вакцинация

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В настоящее время первую дозу антиковидной вакцины получили 1 млн 565,44 тыс. человек (+ 4 032 за сутки). Обе дозы двухкомпонентного препарата получили 1 млн 474,35 тыс. человек (+ 6 306 за сутки).

ИА REGNUM напоминает, что ранее снижение темпов вакцинации от коронавируса в Ростовской области подтвердили в донском минздраве. План вакцинации взрослого населения на Дону выполнен менее чем на 56%.