Москва, 30 сентября, 2021, 13:22 — ИА Регнум. Проект федерального бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов направлен в Государственную думу, сообщает 30 сентября сайт правительства России.

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Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. В правительстве уточнили, что при формировании законопроекта в правительстве исходили из необходимости исполнения социальных обязательств перед гражданами, а также из поручений президента и решений, объявленных в послании главы государства Федеральному собранию.

Так, проект предусматривает адресную поддержку семей с детьми, выплату пособий беременным женщинам, а также проведение углублённой диспансеризации и реализацию программ по реабилитации.

В правительстве отметили, что при расчётах исходили из базового варианта прогноза социально-экономического развития с ежегодным ростом экономики в 3% в ближайшие три года. Прогнозируется, что объём валового внутреннего продукта в 2022 году составит 133,3 трлн рублей, в 2023 году — 141,9 трлн рублей, в 2024 году — 151,5 трлн рублей.

Предполагается, что в 2022 и 2023 годах бюджет будет профицитным, а в 2024 году — дефицитным.

«Доходы в 2022 году составят 25,02 трлн рублей, в 2023 году — 25,54 трлн рублей, в 2024 году — 25,83 трлн рублей. Расходы в 2022 году запланированы на уровне 23,69 трлн рублей, в 2023 году — 25,24 трлн рублей, в 2024 году — 26,35 трлн рублей», — говорится в информации на сайте правительства.