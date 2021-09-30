Москва, 30 сентября, 2021, 13:28 — ИА Регнум. Строительство Сурского оборонительного рубежа должна напоминать о необходимости защитных рубежей вокруг России и сегодня. Об этом 30 сентября заявил депутат Госдумы России Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») во время научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Депутат Госдумы России Анатолий Аксаков во время научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM

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Причем речь идет об обороне не военного, а экономического, научного и культурно-этического характера.

«Главной — выводы делать из этих событий, что у нас должно быть несколько оборонительных рубежей. И это уже военно-политическая задача. У нас вся система жизнеобеспечения обслуживается западной электроникой. И в один момент все может быть отключено. Но главное — это человек. И нравственные рубежи — это главная задача», — сказал Аксаков.