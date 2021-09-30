Москва, 30 сентября, 2021, 13:27 — ИА Регнум. Население Чувашии бережно хранит память о создании Сурского оборонительного рубежа. Об этом 30 сентября заявил депутат Госдумы России Анатолий Аксаков («Справедливая Россия») во время научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Депутат Госдумы России Анатолий Аксаков во время научной конференции «Память народного подвига тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM

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«Оказалось, что в памяти народной это все живо. И они хотели вернуться к тем событиям, вспомнить», — сказал парламентарий.

По его словам, большое внимание сохранение памяти о Сурском рубеже уделяет глава Чувашской Республики Олег Николаев.

«Я был удивлен и рад, когда я понял, насколько для него это важно. Когда он стал главой Чувашской Республики, один из главных указов это был указ, посвященный году Сурского и Казанского оборонительного рубежей. Дальше началась большая системная работа, посвященная этим событиям. Я сам видел воодушевление людей, чтобы продемонстрировать, вспомнить, сказать», — отметил Аксаков.