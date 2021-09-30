* талибов — запрещённая в России организация

Кабул, 30 сентября, 2021, 13:10 — ИА Регнум. В результате столкновений с боевиками террористической группировки «Исламское государство» (ИГ — организация, деятельность которой запрещена в РФ) погибло не менее 17 членов радикального движения «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом 30 сентября сообщает телеканал Kabul News.

Иван Шилов ИА REGNUM Афганистан

По информации телеканала, столкновения произошли в провинции Забуль на границе с Пакистаном, где боевики ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) устроили засаду.

Также уточняется, что в результате этого погибло 17 талибов (организация, деятельность которой запрещена в РФ), в то время как со стороны ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было потеряно убитыми три человека. Другие подробности произошедшего не приводятся.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Афганистане из-за боевых действий внутренне перемещенными лицами стали более 5 млн человек.