Москва, 30 сентября, 2021, 13:03 — ИА Регнум. Значение Сурского рубежа в истории Великой Отечественной войны до недавних пор серьёзно недооценивалось. Об этом 30 сентября заявил глава Чувашской Республики Олег Николаев на научной конференции «Память народного подвига: тыл СССР и Сурский рубеж, 1941−1942 гг.» в пресс-центре ИА REGNUM.

Ярослав Чингаев ИА REGNUM Глава Чувашии Олег Николаев

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"Строительство оборонительных рубежей во время Великой Отечественной войны было повсеместным. Вместе с тем опыт Чувашской АССР уникален тем, что через её небольшую территорию протянулись сразу два рубежа: Сурский оборонительный рубеж и Казанский обвод. И его протяжённость — 380 км. Казалось бы, республика с севера на юг составляет 200 км», — заявил Николаев.

«Это из-за того, что с двух сторон республика была окружена, обрамлена этими оборонительными рубежами. Задача была защитить промышленные районы Поволжья и Урала от возможного нашествия врага. Для нашего народа это был, несомненно, трудовой подвиг. Трудовой героизм», — пояснил он. По его словам, ежедневно на строительстве было задействовано от 85 до 110 тыс. мобилизованных граждан. Практически вручную было вынуто около 5 млн кубометров земли, при этом известны случаи, когда при дневной норме в два-три кубометра её перевыполняли в несколько раз.

Начавшееся в конце октября 1941 года строительство рубежей на территории Чувашии было завершено к концу января 1942 года, и они поддерживались в состоянии боеготовности вплоть до весны 1944 года.