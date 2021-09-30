Минск, , 12:56 — REGNUM В настоящее время в Белоруссии объективно назрели перемены, однако о глобальной смене приоритетов речь не идет. Об этом 30 сентября заявил белорусский президент Александр Лукашенко, принимая верительные грамоты послов ряда стран в Минске, его слова приводит агентство БелТА.

Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Уточняется, что белорусский лидер принял верительные грамоты послов Азербайджана, Армении, Индии, Индонезии, Ливана, Малайзии, Монголии, Туниса и ЮАР.

«Начало вашей дипломатической миссии приходится на период важных преобразований в Беларуси. Но речь не идет о глобальной смене приоритетов. Это прежде всего внутреннее дело нашей страны. Для обеспечения динамики дальнейшего развития белорусского общества, корректировки внутренней и внешней политики в стране объективно назрела потребность к переменам», — сказал он.

Кроме того, Лукашенко добавил, что в настоящее время в Белоруссии проходит год народного единства, который призван еще больше консолидировать общество, укрепить его патриотические основы и сплотить многонациональный белорусский народ на основе идей суверенитета и независимости.

Как передавало ИА REGNUM, ранее первый зампредседателя белорусского Следственного комитета Олег Шандарович сообщил, что на территории Белоруссии с августа минувшего года было зарегистрировано в общей сложности свыше 5 тыс. преступлений, связанных с акциями протеста.