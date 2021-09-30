Симферополь, 30 сентября, 2021, 12:49 — ИА Регнум. Штормовое предупреждение объявлено на территории Крыма на период с 30 сентября по 3 октября, сообщили в пресс-службе министерства по чрезвычайным ситуациям Республики Крым.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

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«По данным Крымского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды с 30 сентября по 3 октября в Крыму ожидается усиление северо-восточного ветра 15−20 м/с. В западных, центральных и восточных районах Крыма с 30 сентября по 1 октября ожидается очень сильный ветер 20−25 м/с», — сообщили в МЧС.

Спасатели предупредили о высокой вероятности возникновения чрезвычайных ситуаций, связанных с подтоплением территорий, авариями на объектах энергетики, ЖКХ, возможны нарушения транспортного сообщения, а также повреждение и гибель сельскохозяйственных растений.

Отметим, ранее синоптики сообщили о том, что в начале октября в Крыму дневная температура составит от 13 до 18 градусов тепла, ночью может опуститься до двух градусов тепла.