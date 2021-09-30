Цхинвал, 30 сентября, 2021, 12:26 — ИА Регнум. В Южной Осетии в течение прошедших суток провели 300 тестов на коронавирус, из которых 63 показали положительный результат. Об этом руководитель Югосетпотребнадзора Марина Кочиева 30сентября сообщила агентству «Рес».

Коронавирус

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За время пандемии в республике выявили 6025 носителей SARS-CoV-2, из них 5137 выздоровели, в том числе 46 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 888 носителей коронавируса.

В течение прошедших суток, в Южной Осетии выявили 54 случая заражения коронавирусом в результате проведения 252 тестов. 58 человек за это время были признаны выздоровевшими.

Стоит отметить, в Южной Осетии ожидают поставку из России вакцин «Спутник V» и «Спутник Лайт» по 1 тыс. доз каждого препарата. В республике полный курс вакцинации, по данным на 30 сентября, прошли 797 человек.