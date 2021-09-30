* ИГ — запрещённая в России организация

Москва, 30 сентября, 2021, 12:23 — ИА Регнум. Второй западный окружной военный суд приговорил террористов «Исламского государства» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), готовивших атаки в Московском регионе, к срокам до 25 лет. Об этом 30 сентября сообщили в Федеральной службе безопасности.

Суд

Фигуранты уголовного дела осуждены за подготовку подрывов зданий полиции и образовательного учреждения в Москве. Обвиняемые осуждены к срокам от 18 до 25 лет лишения свободы.

Суд счел доказанным, что обвиняемые под руководством эмиссара ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) сформировали на территории Московского региона сообщество для совершения терактов.

После реализации своего преступного замысла осужденные планировали выехать на территорию Сирии для дальнейшего участия в боевых действиях ни стороне террористических структур, уточнили в ведомстве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в ФСБ объявили о предотвращении теракта во Владивостоке. Его хотел устроить 21-летний лидер регионального неонацистского объединения. Он намеревался взорвать самодельную бомбу. Компоненты для изготовления взрывчатки, инструкции, а также холодное оружие нашли в его жилище. Возбуждено уголовное дело.

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