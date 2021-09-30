Харбин, Китай, 30 сентября, 2021, 12:11 — ИА Регнум. В Харбине, на севере Китая, после положительного результата теста на COVID-19 были умерщвлены три домашние кошки. Об этом 30 сентября сообщил австралийский телеканал Nine News со ссылкой на местные китайские СМИ.

Кошка

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«Власти Харбина заявили, что меры были приняты из-за отсутствия протоколов лечения для животных с этим заболеванием», — говорится в новостном репортаже.

В Харбине также заявили, что кошки поставили бы под угрозу жизни других людей, проживающих в жилом комплексе.

Владелец животных сдал положительный результат теста на коронавирус 21 сентября, после чего самоизолировался, оставив корм и воду для трех кошек. Когда соцработник пришел в домовладение он проверил животных на наличие коронавируса с помощью тестов, которые дважды показали положительный результат.

Несмотря на онлайн-обращение к городским властям владельца животных, кошек усыпили вечером 29 сентября.