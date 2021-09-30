Вашингтон, 30 сентября, 2021, 11:53 — ИА Регнум. Иск в суд на главу Пентагона Ллойда Остина с требованием приостановить выполнение его распоряжения о проведении обязательной вакцинации от COVID-19 в ВС США подали двое американских военнослужащих. Об этом 29 сентября сообщила газета Stars and Stripes.

dfuhlert Вакцинация

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По информации издания, в своем иске военные требуют освободить от прививок военнослужащих, ранее переболевших новым заболеванием и получивших в результате этого «естественный иммунитет» от инфекции.

Также, кроме министра обороны США, в иске в качестве ответчиков указаны министр здравоохранения и социальных служб США Хавьер Бесерра и исполняющая обязанности директора Управления по вопросам качества продовольствия и медикаментов США Джанет Вудкок.

При этом истцами являются сержант Сухопутных войск Дэн Роберт и сержант Корпуса морской пехоты Холли Мулвихилл, которые заявили, что они также представляют интересы других военных, переболевших COVID-19 и принуждаемых теперь к прохождению вакцинации.

Кроме того, в иске, с которым ознакомилось издание, отмечается, что «в соответствии с действующим воинским уставом, федеральными постановлениями и законодательством, а также Конституцией США» Пентагон не имеет права принуждать военнослужащих к прохождению вакцинации.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что власти канадской провинции Онтарио выпустили рекомендацию для лиц в возрасте от 18 до 24 лет не прививаться вакциной от коронавирусной инфекции американской компании Moderna.