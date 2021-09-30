София, 30 сентября, 2021, 11:52 — ИА Регнум. Кабинет министров Болгарии объявил об экстренном выделении из государственного бюджета 214,6 миллионов левов ($128 млн) на дополнительную социальный помощь гражданам в условиях пандемии коронавируса. Об этом сообщает софийская газета «Дума».

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По официальной информации, эти средства будут направлены на ежемесячные выплаты семьям с детьми до 14-ти лет, а также малоимущим и пенсионерам в случае ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Отдельную матпомощь также получат медики, работающие в регионах с наивысшими показателями заражения коронавирусом.

«В дальнейшем списки льготных категорий населения будет расширяться», — отмечено в правительством документе.

Напомним, 29 сентября в Софии сообщили о том, что Болгария «перешагнула полумиллионную отметку заболеваемости COVID-19». Согласно данным местного минздрава, с начала пандемии в стране различными штаммами заразились около 500 тысяч человек, из них 20 812 скончались.