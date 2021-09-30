Сеул, 30 сентября, 2021, 11:51 — ИА Регнум. За минувшие сутки в Южной Корее прививку от COVID-19 сделали 231 198 человек. Об этом 30 сентября сообщает Yonhap News со ссылкой на свои источники.

Иван Шилов ИА REGNUM Вакцинация

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По состоянию на 00:00 30 сентября в общей сложности в стране получили первую дозу вакцины 39 002 427 человек. Уровень вакцинации в Южной Корее составил 76%.

Отмечается, что прививку препаратом Pfizer в стране сделали 20 892 000 человек, препаратом AstraZeneca — 11 090 824 человека, препаратом Janssen — 1 439 002 человека, Moderna — 5 580 601 человек.

Вторую дозу вакцины за минувшие сутки в стране получили 526 133 человека. В общей сложности обе дозы вакцины получили 25 170 260 человек.

Как сообщало ИА REGNUM, за минувшие сутки в Южной Корее выявили 2564 случая заражения коронавирусом. Общее число подтверждённых случаев заражения в стране увеличилось до 311 289.

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