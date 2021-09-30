Канберра, 30 сентября, 2021, 11:47 — ИА Регнум. Все больше австралийских работодателей предлагают своим сотрудникам перейти на четырехдневную рабочую неделю. Об этом 30 сентября сообщил телеканал Nine News со ссылкой на исследование консалтинговой фирмы Mercer.

ИА REGNUM Бизнес

Те сотрудники, которые согласились на сокращенный график, отмечали, что чувствовали себя «менее напряженными» и имели меньший «риск выгорания».

По данным Mercer, количество организаций, предлагающих четырехдневную рабочую неделю вместо пятидневной при полной занятости, выросло в Австралии на 29% за последние четыре года. Теперь 27% компаний предлагают австралийцам перейти на четырехдневку.

Согласно исследованию Mercer, этот сдвиг происходит благодаря тому, что компании «переосмысливают» свои программы льгот для привлечения и удержания ценных сотрудников. Отмечается, что пандемия также способствовала переводу работников на сокращенный график.