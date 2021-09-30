Даллас, США, 30 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. «Флорида Пантерз» одержала победу над «Даллас Старз» в предсезонном матче перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась в серии буллитов со счётом 4:3.

Александр Головко Александр Радулов

В составе «Флориды» шайбы забросили Мэйсон Марчмент, Логан Хуцко и Серрон Ноэль.

В составе «Далласа» отличились российский форвард Александр Радулов, а также Джейсон Робертсон и Джейми Бенн.

В серии буллитов точнее оказались хоккеисты «Флориды». Решающий бросок исполнил Серрон Ноэль.

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