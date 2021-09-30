Симферополь, 30 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Ещё на два месяца, до 1 декабря 2021 года, продлено действие режима повышенной готовности в связи с коронавирусом на территории Республики Крым. Изменения в соответствующий указ подписал 30 сентября глава Крыма Сергей Аксёнов.

Марина Каширская ИА REGNUM Крым

«Согласно указу, режим повышенной готовности в Республике Крым продлён до 1 декабря 2021 года», — написал Аксёнов в соцсетях.

Согласно внесенным в указ изменениям, глава региона также разрешил проведение 5−9 октября I Общероссийской конференции по государственным закупкам «Госзаказ на берегах Тавриды» в Судаке, а также ряда спортивных мероприятий.

Режим повышенной готовности на территории Крыма действует уже полтора года — указ о его введении был подписан Аксёновым 17 марта 2020 года в связи с пандемией коронавируса.