Канберра, 30 сентября, 2021, 11:42 — ИА Регнум. За последние сутки в Австралийской столичной территории зарегистрирован 31 новый случай заражения коронавирусом. Об этом 30 сентября сообщил журналистам глава столичного правительства Эндрю Барр, передает телеканал Nine News.

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Барр отметил, что по крайней мере 17 из новых зараженных могли заразить других людей, поскольку они не подозревали наличие у себя инфекции. 14 остальных случаев заражения все еще находятся в стадии расследования.

Глава правительства в Канберре также призвал людей не смешивать вакцины от COVID-19 от разных производителей.

«Смешивание вакцин в настоящее время не одобрено в Австралии, поэтому невозможно получить мРНК-вакцину, если вы уже получили первый компонент от AstraZeneca в качестве первой дозы», — отметил Барр.