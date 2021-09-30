Мельбурн, Австралия, 30 сентября, 2021, 11:41 — ИА Регнум. 30 сентября во втором по численности населения штате Австралии Виктории выявили «ошеломляющее» число новых случаев заражения коронавирусом — 1 438, что «побило все рекорды». Однако, несмотря ни на что, правительство штата в тот же день представило план по возобновлению очного обучения в школах в ближайшее время. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Дарья Антонова ИА REGNUM Школа

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Выступая на пресс-конференции Джеймс Мерлино, министр образования Виктории объявил, что школы в регионах Виктории должны вернуться к очному обучению с 26 октября. Планируется, что все ученики вернутся в класс, по крайней мере, на неполный день, при этом все ученики подготовительных классов, 1, 2 и 12 классов вернутся в школу на полный день.

Как отмечают журналисты, довольно забавным оказался тот факт, что объявить о возобновлении очного обучения министр Мерлино предпочел по видеосвязи.

Отмечается, что план по возобновлению очного обучения в столице штата Мельбурна еще не готов. Мерлино пообещал представить его позднее.