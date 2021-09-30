Канберра, 30 сентября, 2021, 11:40 — ИА Регнум. Приложение COVIDSafe, разработанное правительством Австралии, обошлось налогоплательщикам в 9,1 миллиона австралийских долларов ($6,5 млн). Однако для предотвращения распространения коронавируса оно оказалось полностью бесполезным. Об этом 30 сентября сообщил телеканал 9News.

(сс) williamnyk Австралийские доллары

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По состоянию на июль приложение идентифицировало только 17 близких контактов лиц, зараженных коронавирусом, и ни одного с октября прошлого года. Это произошло несмотря на то, что приложение скачали 7,6 миллиона раз.

Выступая 30 сентября перед специальным комитетом Сената, исполняющий обязанности генерального директора Агентства цифровой трансформации Питер Александер признал, что его ведомство не отслеживает, сколько австралийцев все еще используют ненужное приложение.

«Вам придется поговорить с правительствами штатов и территории и узнать, пользуются ли они им», — заявил Александер.

«Сдается мне, что министр [по делам занятости] Роберт Стюарт — единственный человек, пользующийся этим COVIDSafe», — отличился колкостью в ходе слушаний сенатор Рекс Патрик.