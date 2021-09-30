Виннипег, Канада, 30 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. «Виннипег Джетс» одержал победу над «Эдмонтон Ойлерз» в предсезонном матче перед стартом регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ). Встреча завершилась со счётом 5:1.

Rabstol.net Хоккей

Российский нападающий «Виннипега» Евгений Свечников забил гол и отдал две результативные передачи. Также отличились Янсен Харкинс, оформивший дубль, Остин Погански и Кайл Коннор (50).

В составе «Эдмонтона» точным броском отметился Бред Мэлоун.

Читайте также: Форвард «Колорадо» Ничушкин отдал голевой пас в матче с «Вегасом»