Канберра, 30 сентября, 2021, 11:36 — ИА Регнум. 30 сентября Австралийская столичная территория достигла новой вехи в ходе кампании по иммунизации, став первым регионом Австралии, где более 90% местных жителей получили по крайней мере одну дозу вакцины от COVID-19. Об этом сообщил телеканал Nine News.

Brian ireland Г.Канберра

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Между тем, 30 сентября федеральное правительство сообщило, что в Австралии 54,2% лиц старше 16 получили обе дозы, причем 77,8% привились только одним компонентом. Всего в стране поставили свыше 27,7 миллионов прививок.

Общенациональный план по снятию ограничений и локдаунов предписывает ослаблять или полностью отменять меры по инфекционному контролю при отметках в 70% и 80% привитых двумя дозами. Новый Южный Уэльс станет первым штатом, который представит свою дорожную карту выхода из локдауна.