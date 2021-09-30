Канберра, 30 сентября, 2021, 11:35 — ИА Регнум. За последние сутки в штате Новый Южный Уэльс, расположенном на юго-востоке Австралии, был выявлен 941 новый случай заражения коронавирусом. Еще шесть человек в стране скончались от COVID-19. Выступая на пресс-конференции 30 сентября, премьер-министр штата Глэдис Бережиклян сообщила, что некоторые антикоронавирусные ограничения в Сиднее и его окрестностях могут быть отменены раньше, чем предполагалось, передает телеканал Nine News.

Сидней

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Бережиклян отметила, что некоторые ограничения, которые должны быть сняты в декабре, могут быть отменены уже к тому моменту, когда штат достигнет 80-процентного охвата иммунизации местного населения двумя компонентами вакцины.

«Я хочу сказать — хотя ничего конкретного сегодня мы объявлять не будем, — что правительство рассматривает возможность снять некоторые ограничения по достижению 80-процентной отметки … Это не будет чем-то эпохальным, но какие-то [ограничения] мы снимем», — дала понять премьер-министр.

Сейчас 86,7% жителей Нового Южного Уэльса старше 16 сделали первую прививку от COVID-19, а 62,9% — обе.