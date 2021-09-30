Мельбурн, Австралия, 30 сентября, 2021, 11:34 — ИА Регнум. 30 сентября министерство здравоохранения второго по численности населения штата Австралии Виктории зарегистрировало «ошеломляющее» количество новых случаев заражения SARS-CoV-2 за сутки — 1438, что стало самым высоким суточным ростом новых случаев коронавируса за весь период пандемии. Об этом сообщил телеканал Nine News.

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Премьер-министр штата Дэниел Эндрюс, выступая на пресс-конференции, призвал жителей Виктории «поступать правильно» и соблюдать ограничения после ошеломляющего всплеска новых случаев коронавируса.

По его словам, за катастрофическим ухудшением эпидемиологической ситуацией в регионе стоят недобросовестные граждане, которые проводили крупные вечеринки у себя дома на прошедших выходных. Как следствие, сотни людей заражаются коронавирусом.

Отмечается, что министерство здравоохранения Виктории отследило цепочки заражения каждого отдельного случая и пришло к соответствующему выводу.