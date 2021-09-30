Скопье, 30 сентября, 2021, 11:22 — ИА Регнум. В Северной Македонии 29 сентября в результате исследования 3425 образцов выявили 454 новых носителя коронавируса. 308 пациентов в стране выздоровели. За день в стране зарегистрировали смерть девяти носителей вируса.

Preslav~commonswiki Охрид, Македония

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

Каждые три дня в стране с населением в два миллиона умирают свыше 50 человек с диагнозом COVID-19. Несмотря на это, в Северной Македонии отмечают некоторую положительную динамику. Если в начале сентября число активных случае было свыше 15 тысяч, то сейчас оно составляет 12 090. Около половины случаев, то есть 5689, приходятся на Скопье.

В министерстве здравоохранения республики сообщают, что с начала эпидемии в стране выявили 190 915 случаев заражения. С начала пандемии 172 179 пациентов выздоровели. Общее число жертв COVID-19 в Северной Македонии достигло 6646.