Подгорица, 30 сентября, 2021, 11:18 — ИА Регнум. В Черногории 53,2 процента взрослого населения были вакцинированы первой дозой вакцины против коронавируса, а 46,3 процента были ревакцинированы, сообщает институт общественного здравоохранения.

Business.ua Вакцина

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На данный момент введено 455 035 доз вакцины против коронавируса. Первую дозу вакцины получили 243 234 человека или 39,2 процента, а вторую — 211 801 человек или 34,2 процента от общей численности населения.

В Черногории за последние 24 часа 1 252 человека получили первую дозу вакцины и 953 человека прошли ревакцинацию.

Массовая вакцинация против COVID-19 в Черногории началась 4 мая.