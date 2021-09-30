Москва, , 11:17 — REGNUM Для России главным является не сталкиваться у себя с дефицитом выдающихся лидеров, который в настоящее время наблюдается в мире, о чем ранее заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони. Такое мнение 30 сентября высказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

«Для нас главное — самим не сталкиваться с таким дефицитом у себя!», — приводит его слова ТАСС в ответ на вопрос о том, согласны ли в Кремле с утверждением бывшего главы правительства Италии о дефиците в мире лидеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони заявил, что в настоящее время президент России Владимир Путин является единственным выдающимся лидером на современной международной политической арене.