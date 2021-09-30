Москва, 30 сентября, 2021, 11:10 — ИА Регнум. В России ведётся активная работа для перехода к низкоуглеродной экономике, заявил 30 сентября президент России Владимир Путин на пленарном заседании XVII Форума межрегионального сотрудничества РФ и Казахстана.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

Путин рассказал о перспективах перехода к новому энергетическому укладу, подразумевающему сокращение использования углеводородного топлива и ускоренную декарбонизацию экономики. По его словам, такие задачи требуют объединения усилий различных органов власти.

«Пользуясь случаем, хотел бы отметить, что в России ведётся активная работа по формированию условий для перехода к низкоуглеродной экономике. Так, у нас принят федеральный закон, устанавливающий базовые механизмы климатического регулирования. Разрабатывается и дорожная карта декарбонизации экономики с прицелом на то, что к её реализации будут подключены все российские регионы», — сказал президент.

Он отметил, что будут учитывать социальные и экономические реалии субъектов.