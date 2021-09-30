Рим, 30 сентября, 2021, 11:09 — ИА Регнум. В настоящее время президент России Владимир Путин является единственным выдающимся лидером на современной международной политической арене. Об этом 30 сентября заявил бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони в интервью газете La Stampa.

Скриншот страницы ntv.ru Сильвио Берлускони и Владимир Путин

При это 29 сентября политики из Италии отпраздновал свой 85-й день рождения и в этот день его поздравил российский лидер.

«Недавно мне позвонил, чтобы поздравить, мой друг Путин. Я ему сказал следующее: «Влади, ты меня знаешь, и я искренен, в мире из выдающихся лидеров остался только ты». Мы посмеялись, но я не шучу, это — правда», — сказал Берлускони.

Также бывший глава итальянского правительства указал, что на данный момент, по его мнению, вся мировая политика испытывает сложности из-за отсутствия настоящих лидеров.

«Смотрите, что происходит в Европе, главным образом в Германии, где никто не победил, и (Олаф) Шольц формирует новое правительство. Но я его хорошо знаю, и заверяю вас, что он политик скромных способностей. Слишком скромных, чтобы вести такую великую страну, как Германия, после 16 лет (правления канцлера ФРГ) Ангелы Меркель», — добавил он.

Как сообщало ИА REGNUM, накануне стало известно, что 30 сентября премьер Италии Марио Драги посетит Милан и проведет встречу с молодыми экологическими активистами разных стран.