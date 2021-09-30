Подгорица, 30 сентября, 2021, 11:03 — ИА Регнум. Обе дозы вакцины против коронавируса в Черногории получил каждый пятый житель, сообщает институт общественного здравоохранения.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Вакцина

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В возрастной группе от 18 до 29 лет полностью привили около 20%. Врачи отмечают, что эта возрастная категория попадает в группу риска по вероятности тяжелого течения болезни.

«К 22 сентября 26,2 процента людей в возрастной группе 18−29 лет прошли вакцинацию в Черногории и получили первую дозу вакцины от коронавируса. Из них 19,9 процента получили обе дозы вакцины, а 6,3 процента получили одну дозу», — говорится в сообщении института.