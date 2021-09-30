Ташкент, 30 сентября, 2021, 11:01 — ИА Регнум. Представители Службы государственной безопасности (СГБ) Узбекистана сообщили о задержании за границей члена международной террористической организации «Исламское движение Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ). Об этом сообщает Газета. уз со ссылкой на данные СГБ.

Pixabay.com Арест

По последним данным, подозреваемый, который разыскивался 23 года правоохранительными органами Узбекистана по обвинениям в совершении особо тяжких преступлений, доставлен в республику.

«По данным СГБ, мужчина, 1969 года рождения, в начале 1998 года отправился в Чечню, где прошёл специальную подготовку в лагере боевиков…, а в конце того же года вступил в ряды «Исламского движения Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане», — говорится в сообщении.

По версии следствия, в январе 1999 года он по указанию предводителей организации обходными путями прибыл в город Ташкент, где совершил преступление, а деньги отправлял лидерам «Исламского движения Туркестана» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) в Афганистане.