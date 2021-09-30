Керчь, Крым, , 10:59 — REGNUM Святослав Брусаков назначен на пост главы администрации города Керчь, решение 30 сентября принял городской совет. Ранее Брусаков исполнял обязанности главы администрации города.

Крым. Керчь Марина Каширская © ИА REGNUM

По итогам конкурса на замещение должности главы администрации Керчи депутатам были представлены кандидатуры первого заместителя главы администрации Керчи Святослава Брусакова и заместителя начальника автоколонны ГУП РК «Крымтроллейбус» Николая Дубинина. Депутаты единогласно согласовали на пост главы администрации кандидатуру Брусакова, сообщил «Крым24».

Как сообщало ИА REGNUM, пост главы администрации Керчи освободился в июле 2021 года после ухода с него Сергея Бороздина, занимавшего должность с 2017 года. С августа 2021 года обязанности главы администрации города исполнял Станислав Брусаков.