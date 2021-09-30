Москва, 30 сентября, 2021, 10:52 — ИА Регнум. В России на автомобильном рынке сокращается количество моделей и снижается конкуренция. Об этом 30 сентября заявила эксперт проекта «За права заёмщиков» Общероссийского народного фронта Александра Пожарская, выступая на пресс-конференции «Кредитная зависимость: Почему долги россиян будут только расти?».

Кредит

«В общей сумме займов автокредитование и ипотека растут. Не только количество, но и сумма, — сказала она. — В связи с удорожанием недвижимости и автомобилей. Причем у нас значительное количество автопроизводителей ушли с российского рынка. И соответственно, количество моделей сокращается и снижается конкуренция. Плюс есть внешнеполитические факторы, которые влияют на стоимость желаемого автомобиля. Что касается недвижимости, то стоимость квадратного метра жилья выросла за счет программ поддержки — льготной ипотеки».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, ранее на этой пресс-конференции выступил президент Ассоциации российских банков, академик РАН Гарегин Тосунян.