Екатеринбург, 30 сентября, 2021, 10:47 — ИА Регнум. Первый замгубернатора Свердловской области Александр Высокинский оставляет свою должность. Об этом сообщает региональный департамент информполитики.

Екатеринбург.рф Александр Высокинский

Последним рабочим днём станет 30 сентября. Причиной его ухода стало избрание депутатом Заксобрания региона. Выборы проводились 17−19 сентября. Исполняющим его обязанности назначен Алексей Шмыков.

Как сообщало ИА REGNUM, также свой пост покидает вице-губернатор Сергей Бидонько. Его избрали депутатом Госдумы.