В ЕС может появиться единый орган, отвечающий за покупку газа – версия
Москва, 30 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Не исключено, что в Европейском союзе могут создать единый орган для заключения контрактов на поставку газа в страны ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил заведующий лабораторией системного анализа отраслевых рынков института отраслевых рынков и инфраструктуры РАНХиГС Андрей Каукин. Так он прокомментировал высказывание главы ЕЦБ, которая призвала объединиться ради «спасения» цен на природный газ.
«Продолжения роста цен на газ и, как следствие, на электроэнергию в ЕС действительно можно ожидать в силу приближения холодов и начала отопительного периода, — сказал Каукин. — Что же касается объединения усилий, вероятно, речь может идти о возникновении единого органа для заключения контрактов на поставку газа для стран ЕС. Сейчас мы наблюдаем лишь начальный уровень обсуждения, поэтому было бы слишком рано судить о возможных успехах этой инициативы».
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, газ в Европе подорожал до новой рекордной отметки.