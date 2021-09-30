Москва, 30 сентября, 2021, 10:31 — ИА Регнум. Не исключено, что в Европейском союзе могут создать единый орган для заключения контрактов на поставку газа в страны ЕС. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 30 сентября заявил заведующий лабораторией системного анализа отраслевых рынков института отраслевых рынков и инфраструктуры РАНХиГС Андрей Каукин. Так он прокомментировал высказывание главы ЕЦБ, которая призвала объединиться ради «спасения» цен на природный газ.

Дарья Антонова ИА REGNUM Газ

«Продолжения роста цен на газ и, как следствие, на электроэнергию в ЕС действительно можно ожидать в силу приближения холодов и начала отопительного периода, — сказал Каукин. — Что же касается объединения усилий, вероятно, речь может идти о возникновении единого органа для заключения контрактов на поставку газа для стран ЕС. Сейчас мы наблюдаем лишь начальный уровень обсуждения, поэтому было бы слишком рано судить о возможных успехах этой инициативы».

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, газ в Европе подорожал до новой рекордной отметки.