Крит, Греция, 30 сентября, 2021, 10:27 — ИА Регнум. В общей сложности 772 дома в пострадавших от землетрясения районах острова Крит были классифицированы как небезопасные, сообщает AMNA 29 сентября. Инженеры проверили в сумме 995 домов в областях, пострадавших от подземных толчков в понедельник, 27 сентября.

aitoff Землетрясение

Пострадавшие муниципалитеты включают Миноа-Педиадас, Арханес-Астерусия, Ираклион, Малевизио (все в центральной части Крита) и равнину Лассити.

Кроме того, было также установлено, что 36 объектов инфраструктуры из проверенных 45 получили серьезные повреждения и являются небезопасными. Повреждены также несколько церквей, небезопасными признаны 71 из 74 складских помещений и конюшен.

Из 18 проверенных школ 12 находятся в хорошем состоянии и 6 небезопасны.

Землетрясение силой 5,8 балла по шкале Рихтера произошло 27 сентября. Известно об одном погибшем.