Тирасполь, 30 сентября, 2021, 10:18 — ИА Регнум. В ходе 1470 исследований в лабораториях Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) за последние сутки медики выявили 308 случаев заражения коронавирусом. Об этом 30 сентября сообщает пресс-центр МВД ПМР.

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Всего, согласно официальным данным, за время пандемии в республике выявили 55 807 носителей SARS-CoV-2. Из них победили инфекцию 52 345 человека, в том числе 93 — за последние сутки.

В общей сложности в ПМР зафиксировали 1341 случай смерти пациентов с диагнозом COVID-19. В течение последних суток зарегистрировали три таких случая.

Днём ранее в Приднестровье провели 1230 исследований на SARS-CoV-2 и выявили 255 случаев заражения коронавирусом. За сутки выздоровели 129 человек. В республике зафиксировали восемь случаев смерти пациентов с COVID-19.

Стоит отметить, что в Приднестровье в скором времени ожидают поставок новых партий вакцин от COVID-19 Sinovac и Pfizer.