Москва, 30 сентября, 2021, 10:46 — ИА Регнум. Консервы с тушёной свининой 19 популярных в России торговых марок исследовали специалисты Роскачества. В образцах не нашли превышений по тяжёлым металлам, антибиотикам и другим вредным веществам, сообщает 30 сентября пресс-служба организации.

Stuart Webster Свинина

В проверке участвовали отечественные консервы стоимостью от 26,92 до 72,30 рубля за 100 г., их исследовали по 89 показателям. Ни в одном образце не нашли тяжёлых металлов, пестицидов и нитрозаминов в опасных для здоровья количествах, плесеней и дрожжей, патогенных микроорганизмов и антибиотиков.

Мяса и жира в свиной тушёнке высшего сорта должно быть не менее 59% от массы нетто. В консервах «Совок», «Мясницкий ряд», «Атрус», «Армия России», «Йошкар-Олинский мясокомбинат», «Барс», «Лужский консервный завод», «Великолукский комбинат» мяса и жира больше, от 74,2 до 62,2%.

При этом в 11 образцах мяса и жира оказалось меньше нормы. Это «Боекомплект», «Бурятмясопром», «Главпродукт», «Елинский», «Мясокомбинат Курганский», «Ова» (высший сорт), «Ова» (первый сорт), «О'Кей», «Русский изыскъ», «Семейный бюджет», «Скопинский мясоперерабатывающий комбинат». В тушенке «Семейный бюджет» вовсе оказалось почти 70% бульона.

Жира должно быть не более 18%, но в консервах «Совок» и «Мясницкий ряд» его оказалось больше 26%. Белка же не хватило 13 образцам тушёнки. Его должно быть не менее 16%. Меньше всего белка в консерве «Семейный бюджет», всего 7,35%.

«Исследование показало, что свинина тушеная — безопасный, но не всегда качественный продукт, полностью соответствующий ГОСТ 32 125», — заключили в Роскачестве.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее эксперты организации не нашли антибиотиков, даже в следовых количествах, ни в одном из 30 образцов ультрапастеризованного молока.

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