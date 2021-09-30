Симферополь, 30 сентября, 2021, 10:01 — ИА Регнум. Украинская стратегия по «деоккупации» Крыма продиктована «маниакальным синдромом» и стремлением любой ценой навредить жителям полуострова. Об этом заявил заместитель руководителя рабочей группы по международно-правовым вопросам при постоянном представительстве Крыма при президенте РФ Александр Молохов.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Утвержденный правительством Украины план реализации стратегии по «деоккупации» Крыма свидетельствует о маниакальном синдроме украинской власти, который сопровождается безысходностью, агрессивным поведением, манией величия и проецированием в жизнь бредовых идей», — сказал он РИА Новости.

Подобную стратегию стоит расценивать как «бесталанное и жалкое бумагомарательство», уточнил он.

«Киевские политиканы окончательно оторвались от реальности в своем маниакальном стремлении «насолить» жителям полуострова и намерены продолжать конфронтацию по принципу: назло соседу уши отморожу», — подытожил Молохов.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительство Украины утвердило так называемую стратегию «деоккупации Крыма», решение принято на заседании 29 сентября. Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль назвал документ «дорожной картой», благодаря которой Киев рассчитывает «вернуть Крым».

Напомним, полуостров Крым вошел в состав РФ в марте 2014 года после того, как зимой 2013−2014 года на киевском майдане на Украине была незаконным образом свергнута законно избранная власть. По итогам проведенного на полуострове референдума, на который пришло более 82% имеющих право голоса граждан, почти 96,6% проголосовавших высказалось за вхождение Крыма в состав России.