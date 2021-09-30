Брюссель, 30 сентября, 2021, 10:00 — ИА Регнум. Руководитель отдела Европейской комиссии по внутренним делам ЕС Илва Йоханссон во время своего выступления в Европарламенте призвала «не проявлять слабость перед Белоруссией». Об этом сообщает Polskie Radio.

Флаг ЕС

«Евросоюз не может и не должен проявлять слабость перед лицом действий белорусского режима и использования мигрантов для атак на страны-члены», — заявила Йоханссон.

Руководитель отдела Европейской комиссии по внутренним делам ЕС предостерегла, что, «если Александр Лукашенко увидит со стороны Брюсселя проявления слабости, он может воспользоваться этим и перейти к новым преступлениям, чтобы дестабилизировать ситуацию в ЕС».

По её словам, «миграционное давление на границах Белоруссии с Польшей, Литвой и Латвией — не что иное как проявление отчаяния Александра Лукашенко, который сильно страдает от экономических санкций, наложенных на него Евросоюзом».

Как сообщало ИА REGNUM, в последние несколько месяцев польские пограничники наблюдали рост числа нелегальных мигрантов из стран Ближнего Востока и Северной Африки, прибывающих в Польшу с территории Белоруссии.