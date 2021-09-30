Лондон, 30 сентября, 2021, 09:50 — ИА Регнум. В ходе открытия биржевых торгов цена на газ в Европе достигла нового рекордного значения, превысив $1 070 за тысячу кубометров. Это 30 сентября следует из данных торгов лондонской биржи ICE.

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Согласно этим данным, цена ноябрьского фьючерса на хабе TTF в Нидерландах выросла до $1072,96 за тысячу кубометров или €89,455 за МВт·ч (исходя из текущего обменного курса евро к доллару, цены на ICE представлены в евро за МВт·ч).

При этом в целом цены на газ с начала дня увеличились на 2,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, 29 сентября во время торгов на бирже цена на газ в Европе снова закрепилась на уровне более $1 тыс. за тысячу кубометров.