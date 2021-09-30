Баку, 30 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. В Азербайджане медики в течение суток 29 сентября выявили 842 случая заражения коронавирусом по результатам проведения 9668 тестов. Об этом сообщает оперативный штаб по борьбе с коронавирусом.

Permkrai.ru Коронавирус

Следите за развитием событий в трансляции: «Коронавирус в мире: массовое заражение малоизвестным RSV — все новости»

За время пандемии в республике выявили 483 128 носителей SARS-CoV-2, из них признали выздоровевшими 457 144 человека, в том числе 2062 — за последние сутки. Под наблюдением медиков находятся 19 471 носитель коронавируса.

Всего в стране скончались 6513 пациентов с диагнозом COVID-19, в том числе 15 — за последние сутки.

Днём ранее в Азербайджане сообщили о 885 выявленных случаях заражения коронавирусом за сутки в результате 9525 теста. Выздоровевшими медики признали 2114 человек. Скончались 22 пациента с диагнозом «коронавирусная инфекция».

Стоит отметить, в Азербайджане в течение сентября наблюдается устойчивое сокращение количества активных случаев заражения SARS-CoV-2 и числа госпитализированных пациентов с COVID-19. 28 сентября в связи с выпиской всех пациентов был закрыт один из временных госпиталей в поселке Бильгя под Баку.