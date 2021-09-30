Санкт-Петербург, 30 сентября, 2021, 09:42 — ИА Регнум. Средняя температура воздуха в сентябре 2021 года в Петербурге составляет на сегодня +10,2 градуса. Это самый низкий уровень для сентября с 1996 года, когда средняя температура воздуха девятого месяца составляла +9,7 градуса.

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«Учитывая, что наступивший четверг существенно не изменит этот показатель, можно сказать, что сентябрь 2021 года в Северной столице стал самым холодным за последние 25 лет», — сообщил 30 сентября ведущий специалист Центра «Фобос» Михаил Леус.

Он пояснил, что отрицательная температурная аномалия в сентябре текущего года в Петербурге превысила 1°, поэтому по климатическим характеристикам месяц считается холодным.

По данным петербургского Гидрометцентра, в последний день сентября 2021 года в городе будет облачная с прояснениями погода, без осадков. Ветер юго-восточный умеренный. Температура воздуха днём +11…+13 градусов.