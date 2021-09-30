Тбилиси, 30 сентября, 2021, 09:31 — ИА Регнум. Национальный центр контроля заболеваний Грузии (NCDC) совместно с минздравом страны разрабатывает механизмы по стимулированию кампании вакцинации населения от COVID-19. Об этом сообщил журналистам руководитель NCDC Амиран Гамкрелидзе.

Пункт вакцинации

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Врач выразил сожаление, что в последнее время количество сделанных в сутки прививок упало в два раза в сравнении с пиковыми показателями сентября. Он заявил, что нужно срочно принять меры, чтобы к концу года привить 60% взрослого населения.

«В нескольких странах действуют механизмы пропуска в определённые зоны по зелёным паспортам. У нас завершается работа над этим, и в октябре будет задействовано ещё много механизмов, чтобы к концу декабря охватить 60%», — сказал Гамкрелидзе.

Стоит отметить, что интерес к вакцинации от COVID-19 среди населения Грузии падает, несмотря на постоянные призывы прививаться, а также проведения ежедневной денежной лотереи для привитых.