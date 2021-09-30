Исламабад, , 09:31 — REGNUM Первый заместитель министра иностранных дел Южной Кореи Чхве Чжон Гон, находящийся с визитом в Исламабаде, встретился 29 сентября с замглавой МИД Пакистана Сохаилом Махмудом в рамках 11-го заседания совместного политического совета. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей южнокорейского внешнеполитического ведомства.

Столица Пакистана Исламабад Naveedsharif

В ходе встречи представители двух стран обсудили вопросы сотрудничества, ситуацию в регионе и сотрудничество на международной арене.

Чхве Чжон Гон выразил благодарность правительству Пакистана за активное содействие в вывозе афганских беженцев в Южную Корею в августе, высоко оценил роль Пакистана в быстро меняющейся ситуации в Афганистане. Он также поправил пакистанское правительство оказать поддержку южнокорейским компаниям, и поддержать усилия Сеула в вопросе денуклеаризации Корейского полуострова.

В ответ Сохаил Махмуд заявил, что Пакистан продолжит сотрудничество с мировым сообществом, в том числе с Южной Корей, для урегулирования ситуации в Афганистан, также призвал южнокорейские предприятия увеличить объём инвестиций в Пакистан.

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