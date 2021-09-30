* запрещённая в России организация

Вашингтон, 30 сентября, 2021, 09:30 — ИА Регнум. Террористические группировки «Аль-Каида» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или «Исламское государство» (ИГ, организация, деятельность которой запрещена в РФ) могут в течение от полугода до трех лет снова укрепить свои позиции в Афганистане. Об этом 29 сентября заявил председатель Объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли на слушаниях в комитете Палаты представителей американского Конгресса по делам вооруженных сил.

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По словам Милли, захватившее власть в Афганистане радикальное движение «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) было, есть и продолжает быть террористической организацией, которая не порвала связей с «Аль-Каидой» (организация, деятельность которой запрещена в РФ), и у американских властей нет никаких иллюзий на этот счет.

При этом он уточнил, что в настоящее время еще неясно, сможет ли «Талибан» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) консолидировать власть в стране, или Афганистан будет еще более раздроблен гражданской войной.

«Восстановление «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), которые рассчитывают атаковать США, является вполне возможным <…> вполне возможно в не столь отдаленном будущем — в пределах 6, 12, 18, 24, 36 месяцев — восстановление «Аль-Каиды» (организация, деятельность которой запрещена в РФ) или ИГ (организация, деятельность которой запрещена в РФ)», — добавил американский генерал.

При этом он пояснил, что ввиду этого военные Соединённых Штатов «продолжают защищать американцев от атак из Афганистана».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что переговоры о возможности использования военных баз для размещения на них своих сил для возможного нанесения дистанционных контртеррористических ударов по территории Афганистана в соседних с ним странах, включая российские базы в этом регионе, ведут США.